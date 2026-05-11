学校や大学で授業資料の配布、課題の提出、成績管理、教員と学生の連絡などに使われている学習管理システム「Canvas」が、サイバー犯罪グループ「ShinyHunters」によるデータ恐喝攻撃を受け、アメリカ全土の学校や大学で一時的に利用できなくなる事態が発生しました。Instructure Status - Confirmed Security Incidenthttps://status.instructure.com/incidents/9wm4knj2r64zCanvas Breach Disrupts Schools & Colleges Natio