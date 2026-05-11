今月8日、JR横浜駅近くで見つかった道路の陥没について、横浜市はけさ（11日）から道路の修復作業を行っています。道路はきょう中に復旧する見込みです。今月8日、横浜市西区の道路で、幅およそ4メートルから5メートル、深さが15センチほどの陥没が見つかりました。道路脇で行われていた掘削工事が原因とみられていて、道路側の土砂の流出により陥没はさらに広がりました。市はきょう（11日）午前8時半ごろから道路の修復作業を行