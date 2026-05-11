１１日前引けの日経平均株価は前営業日比２２６円８１銭安の６万２４８６円８４銭と続落。前場のプライム市場の売買高概算は１４億６０１５万株、売買代金概算は５兆３８４２億円。値上がり銘柄数は８２２、対して値下がり銘柄数は６８１、変わらずは６８銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は、朝方は前週末の米国株市場で半導体関連株が大きく買われたことを受け主力株をはじめ広範囲に買いが優勢となったが、その後日