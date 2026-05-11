Photo: 小暮ひさのり わが子の写真、消せますか？僕は無理。消せません。ヨチヨチと歩き始めた瞬間、お昼にうどんをすすっている様子、バッタに逃げられて手を引っ込めて悔しがる15秒。そのすべてが宝物ですからね！ただ、手元に置ける量には限りがあるんだよなぁ…。ジャカジャカ撮ってるとスマホのストレージ残量は減る一方ですし、気がつくと「ストレージがいっぱいです」と残酷な通知ラ