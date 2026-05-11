大型連休明けの５月１１日、札幌の豊平川付近にはごみが放置されていました。２０２６年は特に豊平橋周辺でごみの放置が目立っていて、職員は回収に追われています。（山岡記者）「豊平橋付近の河川敷です。木炭の段ボールや焚き付けや網が捨てられています」札幌の豊平川の河川敷です。２０２６年もバーベキューで使われた網や炭などがそのまま放置されていました。北海道開発局は１１日朝から、豊平橋から幌平