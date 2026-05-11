三重県津市美杉町内で生産される「美杉清流米」の魅力を多くの人に知ってもらおうと9日、生産者の田んぼで田植え体験が行われました。田植え体験は、JAみえなかなどが開いているもので、名古屋市を中心に14組約50人の家族連れが参加しました。参加者らは田んぼの水の冷たさに驚きの声をあげながらも、足を取られないよう慎重に移動しながら数本ずつ苗を取り、丁寧に植えていきました。美杉清流米は、雲出川の最も上流にあたる津市