兵庫県朝来市では、コウノトリのヒナを識別するための足環が取り付けられました。 10日兵庫県朝来市で行われたのは、今年生まれたコウノトリのヒナ2羽に足環を取り付ける作業です。 「兵庫県立コウノトリの郷公園」の職員らが行っている取り組みで、足環で個体を識別することで、生態をくわしく調べることができるようになるということです。 職員はほかにも羽毛の採取や体重の測定も行いました。 （兵庫県立コウノトリの郷公