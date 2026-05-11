Cygamesが運営するマンガ配信サービス「サイコミ」が、5月8日にサービス開始10周年を迎えることを記念して、特設サイトをはじめとするスペシャルコンテンツを公開した。 【画像】渋谷駅に出現の大型交通広告 2016年に「最高のマンガコンテンツを無料で毎日！」をキャッチフレーズとしてサービスを開始した「サイコミ」。10周年を記念して、特設サイトおよびスペシャルPVの公開、お祝いイラストのシ