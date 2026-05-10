福島・郡山市の磐越道で、新潟の北越高校ソフトテニス部の部員など21人が死傷したバス事故で、高校が10日午後6時半過ぎから2回目の記者会見を開いた。今回の会見にはソフトテニス部顧問の寺尾宏治氏も出席し、バスを依頼した経緯などについて説明した。会見の冒頭で寺尾氏は、「生徒を安全に引率すべき立場にありながら、このような惨事を防げなかったこと、責任を重く感じております」「今振り返ると、私がバスに同乗しなかった、