米国のスターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナル（東京都港区）が、ペットボトル入りコーヒーシリーズ「スターバックス COFFEE OF THE DAY」のブラックとカフェラテを、5月19日からリニューアル発売します。【おっ！】ペアリングするとよいフードをスタバ公式が紹介！合いそう！リニューアルでは、コーヒーの深煎りの香りや豆本来のコクといった豊かな風味はしっかりと、それでいて心地よく飲