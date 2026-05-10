１０日午前９時２０分頃、兵庫県加古川市の国道・加古川バイパスで、部活動で遠征中だった高校生を乗せたマイクロバスなど計４台が絡む玉突き事故が起きた。マイクロバスに乗っていた高校生１人と、追突された車２台に乗っていた２人が軽傷を負った。兵庫県警高速隊によると、現場は片側２車線。当時は渋滞中で、マイクロバスが前の乗用車に追突し、はずみで乗用車も前の車に衝突するなどした。マイクロバスには高校生１６人と