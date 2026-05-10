フォカッチャってどんなパン？【画像を見る】フォカッチャとは？本場イタリア流の美味しい食べ方は？フォカッチャ（Focaccia）というパンをご存じですか？食パンやロールパンとは違い、表面にいくつものくぼみがあり、オリーブオイルの風味が豊かな平たいパンです。フォカッチャはイタリアの伝統的なパンであり、シンプルながらも奥深い味わいが魅力です。■フォカッチャの起源と意味フォカッチャの歴史は驚くほど古く、古代ローマ