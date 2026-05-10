【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは9日、各地でプレーオフ（PO）カンファレンス準決勝（7回戦制）が行われ、西で第4シードのレーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスで第1シードのサンダーとの第3戦に先発して38分42秒プレーし、PO自己最多に並ぶ5本の3点シュートを決めるなどチーム最多21得点、5リバウンドだった。チームは108―131で敗れ、対戦成績は3戦全敗。第4戦は11日（日本時間12日）に行われる。