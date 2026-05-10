こうした脈絡で李大統領の発言も「余計なことをして事態を悪化させた」という話が出る。李在明政権が強調し続けてきた「実用外交」とはほど遠いとの見方が多い。メルツ首相と李大統領とも原則に忠実であろうとする意欲を見せた点では点数を得られるだろうが、実用的なアプローチを通じて国益を確保するのには失敗したのだ。実用外交と合わない李大統領関連のハプニングはまだある。李大統領は先月、自身のSNSにイスラエル軍がパレ