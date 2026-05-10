Ｆ１フェラーリのルイス・ハミルトンと超人気インフルエンサーのキム・カーダシアンにゴールインの期待が高まる中で、カーダシアンの親友がまさかの発言で波紋を呼んでいる。ハミルトンとカーダシアンは３月末のＦ１日本グランプリ（ＧＰ）前に?原宿デート?がキャッチされて熱愛説が沸騰し、４月になってハミルトンがカーダシアンを愛車フェラーリの助手席に乗せる動画を自身のインスタグラムで公開して事実上の交際発表に至っ