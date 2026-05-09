韓国の寺で中国の宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）社製の人型ロボット「G1」が受戒したことが中国でも伝えられ、注目された。韓国メディアの連合ニュースや中央日報によると、韓国で「釈迦誕生日」を控えた6日、ソウル市鍾路区の曹渓寺で身長130センチの人型ロボット「G1」の受戒式が行われ、「迦悲（カビ）」という法名を授けられた。受戒式とは、仏教で三宝（仏、法、僧）に帰依し戒律を守ると誓う儀式のこと。僧侶だけでな