5月9日、Kアリーナ横浜で開催された『Kstyle PARTY 2026』にSAY MY NAMEが出演。愛らしいパフォーマンスでトップバッターを飾り会場を魅了した。【映像】美脚あらわ！ハイソックス＆セーラー衣装でパフォーマンスする本田仁美SAY MY NAMEは、日本人メンバー2人を含む8人組ガールズグループ。東方神起の元メンバー・ジェジュンプロデュースのもとで2024年にデビュー。リーダーは過去にAKB48、そしてI*ZONEのメンバーとして