5月9日、Kアリーナ横浜で開催された『Kstyle PARTY 2026』にSAY MY NAMEが出演。愛らしいパフォーマンスでトップバッターを飾り会場を魅了した。

【映像】美脚あらわ！ハイソックス＆セーラー衣装でパフォーマンスする本田仁美

SAY MY NAMEは、日本人メンバー2人を含む8人組ガールズグループ。東方神起の元メンバー・ジェジュンプロデュースのもとで2024年にデビュー。リーダーは過去にAKB48、そしてI*ZONEのメンバーとして活躍した本田仁美が務めている。

今回、オープニングアクトとして登場したSAY MY NAME。ネイビーとホワイトのセーラー風衣装に身を包み、爽やかにステージに舞い降りると、「ShaLaLa」からステージをスタート。心地よいサウンドに乗せた軽やかなボーカルから、カニーとジュニのクールなラップ、ソハのフェイクと、キュートなだけじゃないさまざまな魅力を見せていく。

フレッシュなステージで会場を魅了

MCではセンターステージに移動しながら「元気ですか？」「ありがとうー！」「わー！いっぱい！」と会場全体を見渡し、客席とコミュニケーションをとっていく。さらにひとりひとりが自己紹介していく中、ツインテールのドヒは「私はSAY MY NAMEで一番大人っぽい人！」とメンバーを笑わせ、ヒトミは「今日は楽しんでくださーい！」と会場を盛り上げた。

続く「Hard to Love（LOVE)」では少しムーディな雰囲気に。ヒトミのキュートな歌声やスンジュの伸びやかで力強いボーカル、さまざまなハートを取り入れた振り付けで観客の心を掴んでいく。ドヒが「みなさんの近くでステージできて嬉しいです！」と日本語でコメントすると、ヒトミは「上手上手！」とにっこり。

メイが「今日、SAY MY NAMEと会ったこと、忘れないでくださいね！そしてまたどこかで会えると信じてます！約束！」と笑顔で話し、スンジュが「最後の曲も盛り上がってください！うわー！」とキュートに曲振りすると「UFO(ATTENT!ON)」をパフォーマンス。疾走感のあるサウンドにのせて、シュイのしなやかなダンスやメイの弾ける笑顔にどんどん会場も魅せられていく。最後は「バイバーイ！」「またねー！」とファンに手を振りながら、フレッシュにステージを締めくくった。

視聴者からは「セーラー服衣装が可愛すぎる」「脚ほっそ！」「ひーちゃん可愛くなったな」「お姉さんになってる、ひーちゃん」「美脚！」「衣装かわいい！」「肌真っ白で綺麗」「みんなかわいい」「ハイソックス似合う」「ウエストバキバキ」と、圧倒的なビジュアルやスタイルへの称賛が集まった。

（セットリスト）

1 ShaLaLa

2 Hard to Love(LOVE) ※正式は「LOVE」の前にハートマーク

3 UFO(ATTENT!ON)

（『Kstyle PARTY』／ABEMA K-POPチャンネル）