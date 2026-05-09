フロンティア航空の旅客機＝米バージニア州（共同）米ABCテレビは8日、米西部コロラド州デンバーの空港で、離陸しようとしたロサンゼルス行きフロンティア航空機が滑走路で人をひいたと報じた。同機は急きょ、離陸を中止。エンジンから出火し、消火活動が行われた。滑走路を横切っている人がいたとパイロットが報告したが、詳しい経緯は分かっていない。被害者の容体も不明。約220人の乗客が搭乗していた。全員が避難し、少