長島愛生園のシンポジウムで講演する入所者の石田雅男さん＝9日午後、岡山県瀬戸内市岡山県瀬戸内市の国立ハンセン病療養所「長島愛生園」で9日、共生社会の実現を目指すシンポジウムが開かれた。入所者のほか、障害者や原発事故の被害者の視点で共生を目指す人たちが登壇。同園の山本典良園長は「今日が共生社会の実現を祈念する第一歩になれば」とあいさつした。5月9日は、二つの療養所がある長島と本州を結び「人間回復の橋