松阪競輪の「アクアリッズカップG3ナイター」が開幕する。S級特選12Rは近況充実の木村皆斗が中心。横山尚則との師弟連係で気合倍増だ。2車ライン4派と単騎1人による超細切れ戦。得点最上位の木村皆が中心。番手が師匠の横山なら気合も入る。大胆駆けで茨城決着へ。＜1＞＝＜5＞本線。地元上田国は石塚輪追走からコース見極めて。実力者の小松崎が不気味。＜1＞木村皆斗最近は思うようにいってない。今回は新車。今までのフ