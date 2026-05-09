女性を紹介するための費用として男性から現金をだまし取ったとして、結婚相談所を運営する男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは、東京に本社を置き結婚相談所などを運営する「DL－NEXT」の社長・石田勇太容疑者(40)です。石田容疑者は今年3月、他の者と共謀して、女性を紹介する名目でSNSを通じて知り合った69歳の男性から現金およそ135万円をだまし取った疑いが持たれ、警察は認否を明らかにしてい