俳優の堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』続編が、2026年7月期から2クール連続で放送される。8日には公式SNSが更新され、4000人のエキストラを動員した大規模撮影が無事終了したことを報告。公開された集合写真に“意味深な写真”が映り込み、ファンの間で考察が加熱している。【写真あり】「ネタバレ写ってる!?」公式が新ショットを公開！『VIVANT』は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半にわたるロケを敢