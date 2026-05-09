ロッテ・藤原恭大（撮影＝岩下雄太） BASEBALL KING

ロッテ・藤原恭大「より集中力を高めてできている」得点圏打率はリーグトップ.433。打率と出塁率はリーグ2位

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ロッテの藤原恭大は、開幕から大きな好不調の波がない
  • 打率と出塁率はリーグ2位の.311、.414、安打数はリーグ3位タイの38本
  • 苦しい打線の中で、開幕から引っ張っているのは間違いなく藤原だと筆者
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