66年5月15日に放送開始の日本テレビ系「笑点」の60周年特別展が8日、東京・新宿の京王百貨店で始まった。番組で使用した小道具など約200点を展示。開会セレモニーには、司会者の春風亭昇太をはじめ、三遊亭好楽、林家たい平、桂宮治の大喜利メンバーが参加した。大喜利は回答の良しあしで、座布団が与えられたり没収されたりというシステムを継続。昇太は「他の番組が進化しているのに、笑点だけが進化しなかった。変わらないのが