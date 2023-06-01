アメリカ中央軍は8日、海上封鎖を突破しようとしたイラン船籍の石油タンカー2隻を攻撃したと発表しました。アメリカ中央軍は8日、SNSでオマーン湾でアメリカによる海上封鎖を突破し、イランに入港しようとしたイラン船籍の石油タンカー2隻に対し「精密弾を発射して無力化し、イラン入港を阻止した」と発表しました。中央軍はこの2隻に加えて6日にもイラン船籍の石油タンカー1隻を攻撃しイラン入港を阻止したとしています。中央軍は