10日は母の日ですが、働きながら子育てをする人は仕事と家事・育児の両立に難しさを感じているようです。ベビーシッターや家事代行のマッチングプラットホームを運営する企業が行った、共働き家庭の負担についての調査。それによると、母親の82.6％は仕事と家事・育児の両立は、「日々の生活に余裕がない」と感じていることが分かりました。30代女性から寄せられた声：（「もう限界」と感じたとき）仕事が終わらぬまま、もう夕方。