北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの母・早紀江さんらが木原官房長官と面会し、拉致問題の早期解決を強く訴えました。総理官邸で行われた面会には、拉致被害者・横田めぐみさんの母・早紀江さん（90）と支援団体「あさがおの会」のメンバーが出席しました。早紀江さんは、2026年に開催しためぐみさんの写真展に寄せられた1125通の来場者メッセージを木原官房長官に手渡し、「40年以上過ぎても助け出すことができていない。必ず取り