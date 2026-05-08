歌手の中森明菜（60）が20年ぶりに行うツアー「AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026」の追加公演が8日、発表された。9月19日、20日に東京国際フォーラムホールAで開催される。7月に東京、大阪、名古屋で行う5公演は、発表直後からチケットの申し込みが殺到。一般発売はわずか1分で全会場が完売と、中森の変わらぬ人気と期待の高さを証明した。追加公演のチケットも争奪戦になることが予想される。企画制作を担うニッポン放送の檜原麻希