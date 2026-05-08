カレー1食あたりの調理費用を算出した「カレーライス物価」が2カ月連続で下落しました。カレーライスを家庭で作るときに必要な食材や光熱費などをもとに算出した3月の「カレーライス物価」は、1食あたり362円となり、2か月連続で下落しました。ジャガイモやタマネギなどの価格が平年を上回る高値となっているほか、中東情勢の悪化を受けて輸入豚肉の価格も高止まりする一方、カレーライス物価を押し上げてきた「コメ」の価格が徐々