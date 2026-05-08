ベテラン漫才コンビ、オール阪神・巨人のオール巨人（74）が8日、大阪市内で吉本新喜劇の大塚澪（29）の著書「ゾンビメンタルどんなにヘコんでもすぐに復活する人の思考法」発売イベントに出席。トークを繰り広げた。大塚が巨人の“連絡係”を務めることになったのをきっかけに、飲み友達になったという2人。大塚が著書を出版することになり、祝いに駆けつけた。大塚が所属する吉本新喜劇には「師匠の岡八朗、嫁の青木みき、娘の