記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京5月8日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は8日の記者会見で、極東国際軍事裁判（東京裁判）の審理記録の中国語に翻訳した「遠東国際軍事法庭庭審記録・全訳本」が、同裁判の開廷80年に合わせて中国で刊行されたことについて、国際検察局の一員として東京裁判に関わったデビッド・ネルソン・サットン米検事補の日記の公開とともに、「日本軍国主義