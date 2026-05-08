自民党総裁の高市総理大臣と野党党首による今国会初の党首討論が、5月中に開催される見通しとなった。関係者によると、自民党と中道改革連合の衆院国家基本政策委員が8日、国会内で協議し、月内に党首討論を開催する方向で合意したという。5月20日か27日のいずれかに行う日程を軸に調整を進める。開催されれば、高市総理にとって2025年11月以来2回目。党首討論をめぐっては、与野党が、毎年1月に召集される通常国会で、予算成立後