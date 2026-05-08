格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、兵庫・ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）の出場選手インタビューが８日、神戸市内のホテルで行われ、ボクシングルールに準じたスタンディング特別バウトで皇治（３７）と対戦するラストマンスタンディング王者の平本蓮（２７）が、大一番につながる勝利に自信を見せた。試合を前にリラックスした表情で会場に姿を見せた平本は「穏やかに過ごしています」とニヤリ。試合に向けて