CHINTAIは5月7日、スタディプラスと共同で実施した「一人暮らしに関する調査」の結果を発表した。調査は2026年3月16日〜3月19日、高校生・大学生1,229名を対象にインターネットで行われた。○一人暮らしに憧れる高校生は91.2%一人暮らしへの憧れについて尋ねたところ、「ある」(64.5%)、「少しある」(26.7%)を合わせて91.2%が憧れを持っていると回答した。理由としては、「自分のペースで生活を送りたいから」(66.1%)が最も多く、