馬車道十番館の「横浜野菜を使用した開港カレーセット」カレーで横浜の街と食材を応援するイベント「ハマフェスカレー」が９日から始まる。関内駅周辺や横浜中華街といった横浜市内の飲食店など８４店舗が参加、王道の味や思いがけないおいしい組み合わせを提供する。ハマフェスカレーは、音楽やエンターテインメント、グルメなどを通じて横浜の魅力を伝える「ハマフェス」の目玉企画。神奈川新聞で「神奈川の神グルメ」などを