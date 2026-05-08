クルマともっと恋をしよう。「オートモービル カウンシル」で見えた“これからの普段使い”──連載｜CCGとクルマでどうする？＜第12回＞ オートモービル カウンシルとは？ 2016年にスタートした「オートモービル カウンシル」は今年で11回目の開催。 「オートモービル カウンシル（AUTOMOBILE COUNCIL）」は、自動車の歴史や文化を軸に、ヘリテージカー