回転ずし大手「スシロー」を運営するフード＆ライフカンパニーズは8日、2026年9月期連結決算の純利益予想を従来の240億円から300億円に上方修正した。3年連続で過去最高益を更新する見通し。中国など海外事業の業績が順調に推移している。米国にスシローを初出店することも発表。ニューヨーク・マンハッタンに今秋開く。記者会見した加藤広慎副社長は「しっかり腰を据えて、米国で出店を拡大していく意思の表明だ」と話した。