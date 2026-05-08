【31歳地味眼鏡OLさん】 5月8日連載開始 第1話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は5月8日、新居さとし氏によるマンガ「31歳地味眼鏡OLさん」の連載をCOMIC Y-OURSで開始し、第4話までを無料で公開した。 本作は会社でまったく目立たない地味OL柚木園さんの、ちょっと笑える日常を綴ったほのぼのコメディ。第1話ではホックが壊れたスカートが大惨事を引き起こす。 「31歳地味