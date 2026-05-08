W4-ACG オリオラスジャパンは、LUXURY&PRECISIONの小型DACアンプとして、3年越しのフラッグシップ「W4-ACG」を6月初旬に発売する。既存の「W4」をベースにした全世界499台限定生産の特別仕様モデル。価格はオープンで、市場想定価格は99,000円前後。 手のひらサイズのDACアンプで、筐体は鏡面研磨仕上げのカッパーボディを採用した。内部には、LUXURY&PRECISON(楽彼)が独自開発したDAC「LP5108」