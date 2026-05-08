８日前引けの日経平均株価は前日比６５９円７２銭安の６万２１７４円１２銭。前場のプライム市場の売買高概算は１２億９６９５万株、売買代金概算は５兆４６８６億円。値上がり銘柄数は４０９、値下がり銘柄数は１１２５、変わらずは３６銘柄だった。 日経平均株価は下落。米国とイランの戦闘終結に向けた動きに不透明感が台頭したことから、前日のＮＹダウは３１３ドル安となり、ナスダック指数も下落した。米株安を受け東