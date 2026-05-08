岐阜市を拠点とする陶芸家・森瀬和廣さんの作品を集めた展示販売会が、名古屋で始まりました。森瀬さんは勤めていた百貨店を定年退職したあと、岐阜市の自宅に窯を開いて活動している陶芸家で、会場には花瓶や湯呑などおよそ70点の作品が並んでいます。長細い形が特徴的な花瓶は韓国で作ったもので、日本では手に入らないという現地の釉薬の薄い青色が印象的な仕上がりです。またこちらの皿は、金とプラチナを使って本物の