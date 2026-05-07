とちぎテレビ 栃木県は７日、中東情勢の県内への影響について各部局で情報を共有する２回目の会議を開きました。 会議は初回に続いて今回も冒頭以外は非公開で行われました。 県によりますと、屋内プールやトレーニング室がある宇都宮市の「とちぎ健康の森」で停電時の発電機に使う重油の納入業者から「調達できる見込みがない」として、納入を辞退する話があったということです。ほかの業者から確保するこ