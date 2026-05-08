モデルの谷碧（28）が7日、インスタグラムを更新。グラビアの撮影の様子を公開した。「5月10日のプール撮影会よろしくね」とつづり、ランジェリー姿を撮影する様子を動画で公開した。この投稿に「かわいい」「すごく綺麗」「超綺麗でチャーミングで、超可愛いいよー」「曲線美すごいです」「釘付け」「可愛くて妖艶で最強です」などのコメントが寄せられている。谷は岩手県出身。新潟大教育学部を卒業し、中高の社会科教員免許を取