モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が、8日までに自身のXを更新。第1子誕生を報告した草〓剛（51）と共演して感じたことをつづった。第1子を妊娠中の池田は「産休という形に入らせていただく前の最後のななにー収録を少し前にしたんだけど」と、稲垣吾郎、草〓、香取慎吾によるABEMA「ななにー」に出演したことを振り返った。草〓は7日に第1子誕生を発表したばかりで「その時3人の中でも1番力強く頑張ってきてって背中