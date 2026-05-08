落ち着きがない、集中力が続かない、急に怒り出す。発達障害やグレーゾーンの子どもに見られるこうした問題行動は、姿勢を整えることで変わる可能性がある。アスレチックトレーナーの視点から、家庭でできる具体的な運動方法を紹介する。※本稿は、池上 悠『子どもの気になる言動が改善する からだの使い方』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。姿勢づくりの土台となる「体幹」運動とは？姿勢