timelesz菊池風磨（31）が、22日から全国放送される「GABA100睡活ビネガー」の新テレビCMに出演する。睡眠の質向上につながる成分「GABA」を使用した同飲料の魅力を、商品キャラクターと一緒に伝える内容。同商品のCM出演は2年連続。この1年間での変化は食事が「腹八分目」になったこと。「今までは、はちきれるぐらいまで食べていたんです。そうするとうまく寝つけなかったり体に良くない。それが一番の成長でした（笑い）」。CM