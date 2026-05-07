CL準決勝でアトレティコ・マドリードを下したアーセナル。第1レグは1-1のドロー、第2レグはブカヨ・サカが得点を挙げ、計2-1でファイナル進出を決めた。ファイナルの相手は準決勝でバイエルンを破ったパリ・サンジェルマン。昨季の王者が順当に上がってきた。『Sky Sports』によると、アーセナルはアトレティコを下して決勝にコマを進めたことで現時点での獲得賞金額が1億2200万ポンド（約259億円）となったようだ。ファイナルでPS