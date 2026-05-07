NHKのニュ―ス番組に出演した佐々木芳史アナの言動が話題となっている。「5月5日にオンエアされた『ニュース645』（関東ローカル）を担当した佐々木アナ。各地のニュースを読み終え、気象情報に移ろうとした際、予定より早く進行してしまったようでした。間をつなごうとしたのか、佐々木アナは大きく息を吸い込み、『……さて、次は全国の気象情報ですが、やや時間が余りました』『いまここで、うまいことを言おうかと思ったので