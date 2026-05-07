著述家の菅野完氏が6日にX（旧 Twitter）を更新し、ミュージシャンによる政治的発信をめぐる議論について、「戦争の最中ぐらい反戦の歌を歌えよ」とポストし、物議を醸している。 発端となったのは、人気ロックバンド・サカナクションの山口一郎が4月27日に行ったYouTube生配信の中で、ミュージシャンの政治的発信について、「自分たちが歌って平和になるんだったら、それはやるよ。でも、ちょっと言っただけで、こ